La Fiorentina perde il suo Jack. Ikone ha sfruttato la sosta: Italiano soddisfatto

In vista della partita contro l’Empoli arriva una notizia non propriamente positiva per la Fiorentina. I viola hanno perso il loro Jack, nello specifico, ovviamente, ci riferiamo a Bonaventura. Si scalda Maleh per prendere il suo posto a centrocampo.

Uno dei giocatori che hanno beneficiato di questa sosta di campionato per migliorare il feeling con i compagni è stato sicuramente Ikone. Italiano, si legge su La Nazione, è soddisfatto per come il francese sa inserirsi e per gli ‘strappi’ che aggiunge al gioco della squadra attraverso i suoi cambi di ritmo e l’abilità nell’uno contro uno.