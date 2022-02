La Fiorentina perde per strada un punto ma il Sassuolo resta ancora lontano dalla squadra viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una sconfitta sul fil di lana e ingiusta per una Fiorentina che cede al Sassuolo, efficiente al 100% come all’andata ma che con il 2-1 di stasera risale a -6 dalla squadra viola. Per il gruppo di Italiano la zona europea è sempre lì, in attesa della partita di domani.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 57, Inter 55, Napoli 54, Juventus 50, Atalanta 44, Lazio 43, Fiorentina 42, Roma 41, Verona 37, Sassuolo 36, Torino 33, Bologna 32, Empoli31, Sampdoria, Spezia, Udinese 26, Venezia, Cagliari 22, Genoa 17, Salernitana 15.