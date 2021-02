La Fiorentina perde una pedina davanti ma Prandelli stavolta ha libertà di scelta per accompagnare Vlahovic

Non ci sarà Christian Kouame domani a Udine e per la Fiorentina sarebbe stata un’assenza pesante a livello numerico fino ad una settimana fa, perché di fatto di punte ulteriori in rosa non ce n’erano, aldilà di Vlahovic. Una settimana, l’ultima, che però ha cambiato molto anche in fatto di gerarchie perché intanto Prandelli ha ritrovato Ribery e poi ha raccolto anche i frutti della fiducia data ad Eysseric. E poi c’è quel Kokorin, ancora oggetto misterioso ma sulla via del pieno recupero di preparazione fisica ad un mese abbondante dal suo arrivo. Per un giocatore in meno, il tecnico viola potrebbe trovarsi tre carte in più su cui puntare per spezzoni di diversa durata ma in grado di offrire un contributo a cui la Fiorentina non è così abituata.