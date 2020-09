La Fiorentina pesca il suo Jack. Contratto e ingaggio del giocatore

Tra oggi e domani, Giacomo Bonaventura sarà a Firenze per firmare il suo nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi due anni. C’è anche un’opzione per la stagione successiva a favore dei viola, a dimostrazione di quanto creda la società in questo affare.

Al giocatore è stato garantito un ingaggio intorno al milione e mezzo di euro più qualche bonus legato alle prestazioni individuali e della squadra.