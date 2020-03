La Fiorentina piace anche a Florenzi. Ma per venire a Firenze c’è da rimodulare l’ingaggio

Il futuro di Alessandro Florenzi è tutto da scrivere. Di sicuro non resterà a Valencia. Il prestito si concluderà il 30 giugno e appena potrà il jolly di proprietà della Roma tornerà nella Capitale. Per la prossima estate si legge sul Corriere dello Sport-Stadio che la Fiorentina resta una soluzione gradita per il giocatore. Quando decise di sfilarsi la maglia giallorossa di dosso, Florenzi ebbe contatti con il direttore sportivo viola, Pradè, che lo conosce molto bene. Per favorire però il suo approdo a Firenze, il calciatore dovrà, eventualmente, spalmarsi l’ingaggio che è attualmente di tre milioni di euro netti a stagione.