La Fiorentina piomba su un centrocampista della Sampdoria in scadenza tra un anno

La Gazzetta dello Sport scrive che Karol Linetty sta temporeggiando troppo in merito al prolungamento di contratto con la Sampdoria. Il gioco al rialzo che sta venendo fuori potrebbe favorire una cessione, e allora la Fiorentina, insieme al Bologna, è una delle maggiori indiziate per il futuro dell’incursore doriano. Il Derby dell’Appennino è in procinto di scatenarsi sul mercato.

