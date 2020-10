Arrivano ulteriori aggiornamento sul calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club di Rocco Commisso sarebbe interessato a Davide Faraoni, esterno destro dell’Hellas Verona tra le rivelazioni dell’ultima stagione. Nel pomeriggio – si legge – andrà in scena un incontro tra la dirigenza gigliata e il procuratore del classe ’91. Un acquisto, quello di Faraoni, che se andrà in porto confermerebbe la volontà di Iachini di continuare con il 3-5-2 anche in caso di addio di Chiesa.

