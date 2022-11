La Fiorentina potrebbe anticipare a gennaio il colpo Pereyra, senza aspettare la scadenza del contratto

La Fiorentina vuole provare il colpo Roberto Pereyra. A confermarlo è tuttomercatoweb.com, che scrive di una società viola che si è mossa concretamente per il centrocampista dell’Udinese, legato al club friulano da un contratto in scadenza il prossimo giugno.

I dirigenti gigliati vorrebbero acquistare il giocatore a parametro zero, ingaggiandolo alla fine di questa stagione, ma non è da escludere che si faccia un tentativo per portarlo a Firenze già a gennaio, con il pagamento di una cifra non troppo alta.