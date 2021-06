“La Fiorentina potrebbe avere acquisti importanti già in casa, Gattuso può scoprirli. Curioso di rivedere Lirola in maglia viola”

L’ex campione di pallanuoto e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ritorno Lirola? Sono molto curioso di vederlo nuovamente in maglia viola gestito da un tecnico di livello come Gattuso. In passato gli allenatori lo avevano criticato per l’aspetto mentale del gioco ritenuto deficitario, ma uno come Rino è specializzato nel motivare le sue pedine”.

E poi ha aggiunto: “Oltre allo spagnolo, per gli stessi motivi, ho speranze anche per Sottil e Duncan. Tutti giocatori con grandi potenzialità che devono solo essere scoperti. Potrebbero rivelarsi acquisti importanti che si hanno già in casa. Per quanto riguarda Castrovilli la sua qualità non è in discussione, quello che manca è la costanza.”