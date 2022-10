La Fiorentina potrebbe ricevere un discreto bottino dalla… FIFA

Si chiama Club Benefits Programme ed è un fondo istituito dalla FIFA per indennizzare i club di tutto il mondo. Il programma prevede la distribuzione di 209 milioni di dollari alle società, nello specifico: 10.000 euro per ogni giocatore presente al Mondiale in Qatar. Il compenso sarà destinato a tutti i club per i quali il calciatore ha giocato nei due anni precedenti la Coppa del Mondo 2022. Già nel 2018 avevano usufruito di tale cifra 416 club di 63 associazioni affiliate. Il piano, infatti, fa parte di un più ampio accordo tra FIFA e Associazione Europea dei Club, avviato per la prima volta per il Mondiale del 2010.

Ne potrà fare dunque richiesta anche la Fiorentina, per giocatori come Milenkovic, Terzic, Amrabat, Kouamé e Quarta. Ovviamente, previa convocazione.