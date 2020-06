La Fiorentina potrebbe tornare a pescare nella ex Jugoslavia. La storia di un trasferimento saltato per problemi burocratici

La Fiorentina e i paesi dell’ex Jugoslavia. Un rapporto, una storia che ha dato tante soddisfazioni in tempi recenti al club viola. In questo segmento si interseca anche la vicenda che riguarda Amer Gojak, centrocampista 23enne della Dinamo Zagabria, un bosniaco in forza ad una squadra croata.

Ebbene Gojak, apprendiamo da ambienti vicini alla Dinamo, nella scorsa sessione di mercato è stato trattato dalla Fiorentina che però non ha potuto concretizzare il suo trasferimento per alcuni problemi burocratici.

L’interesse però non è sparito nel corso di questi mesi e potrebbe esserci una nuova trattativa anche nel corso dell’estate. Ma non c’è solo la Fiorentina in gioco, il centrocampista della Dinamo ha offerte da altre due società italiane e dalla Bundesliga.