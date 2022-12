La Fiorentina potrebbe trovare Lucca… da avversario: se l’Ajax non lo riscatta c’è un club italiano pronto a prenderlo

In seguito all’esplosione con la maglia del Pisa, Lorenzo Lucca aveva attirato l’attenzione di diversi club tra cui anche la Fiorentina, che lo aveva valutato come sostituto di Vlahovic. Alla fine la carriera dell’attaccante italiano ha preso una piega diversa, con il passaggio all’Ajax in prestito con diritto di riscatto.

Il club olandese potrebbe riscattare Lucca al termine della stagione, ma in caso contrario c’è già un club pronto a riportarlo in Italia. Si tratta del Monza, primo avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato, che dovesse raggiungere la salvezza vorrebbe puntare proprio su Lucca per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.