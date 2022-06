La Fiorentina premia (anche) lo staff di Italiano: previsto un importante aumento dello stipendio

Con il rinnovo fino al 2024 con opzione fino al 2025 firmato appena qualche giorno fa, Vincenzo Italiano si è legato alla Fiorentina per almeno le prossime due stagioni. Il tecnico viola guadagnerà un milione e 700mila euro più bonus, andando di fatto quasi a raddoppiare l’ingaggio percepito nella prima stagione in riva all’Arno.

Buone notizie anche per lo staff di Italiano: come riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha aumentato del 30% lo stipendio ai collaboratori dell’allenatore gigliato. Una gratificazione per il lavoro svolto nella loro prima stagione a Firenze, culminata con la vittoria contro la Juventus all’ultima giornata che è valsa la qualificazione alla prossima edizione della Conference League.