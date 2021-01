La Fiorentina presenterà alla Lazio la sua offerta per Caicedo: i dettagli sulle cifre e sul contratto proposto all’attaccante

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, la Fiorentina offrirà nei prossimi giorni alla Lazio 5 milioni per l’acquisto di Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano è in rotta con il club di Lotito per via di contrasti con l’allenatore Inzaghi ma non solo. All’ecuadoriano sarà offerto un contratto fino al 2023 da più di 2 milioni a stagione. Attenzione però anche alla pista Qatar, da dove sarebbe arrivata a Caicedo un’offerta contrattuale da 7 milioni annui.

