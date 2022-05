La Fiorentina Primavera cade al Bozzi con la Samp perdendo il piazzamento playoff. Grave errore di Fogli, due rigori negati alla squadra viola

Fiorentina-Sampdoria 1-2 (3′ Corradini, 36′ Di Stefano, 51′ Montevago)

FIORENTINA (4-3-3): Fogli; Kayode, Krastev, Frison, Favasuli; Amatucci, Corradini, Neri (61′ David); Capasso (83′ Seck), Toci, Distefano.

A disp.: Bertini, Dainelli, Larsen, Egharevba, Romani, David, Biagetti, Koffi, Seck, Sene, Lucchesi. Allenatore: Alberto Aquilani

Finisce qui. Tanto amaro in bocca per la Fiorentina che abbandona la zona playoff venendo scavalcata dalla Samp che ora ha un punto in più. All’ultima giornata la Fiorentina andrà a Roma mentre la Samp affronterà l’Inter, ancora tutto da scrivere ma si fa molto più dura per la compagine di Aquilani dopo oggi. Da sottolineare i due rigori non concessi alla Fiorentina nella ripresa, per falli su Capasso ed Amatucci

90+3′ DAVID! Punizione potente del romeno, in due tempi para Saio che poi frana addosso ad Amatucci commettendo un altro fallo da rigore. Giallo per Krastev per proteste nell’occasione, per proteste

90′ 5′ di recupero per le speranze della Fiorentina

88′ Entra Sene, esce Favasuli

87′ TOCI! Girata dell’albanese deviata in corner da un difensore ospite. Corradini dalla bandierina poi cerca il cross a rientrare ma la sfera termina sul fondo

84′ Cambi per la Samp. Escono Montevago e dentro Chilafi, out anche Bianchi, dentro Villa

84′ DISTEFANO! Un’altra bella iniziativa del numero 7 ex Livorno che però calcia fuori col sinistro dal limite. Non riesce a trovare la giusta situazione per pungere la squadra di Aquilani

83′ Esce Capasso, dentro Seck

83′ DAVID! E’ entrato con lo spirito giusto il romeno che semina il panico nella difesa doriana ma non riesce a impattare bene la sfera mettendo fuori col destro. Fiorentina che sta spingendo forte

82′ FAVASULI! Clamoroso gol fallito dall’esterno viola che col mancino ciabatta malamente da pochissimi passi. Azione fulminante di David da sinistra, palla ribattuta dalla difesa ospite e conclusione svirgolata dal calciatore gigliato

80′ Ammonito Amatucci che entra in modo pericoloso su Yepes

79′ Punizione di David che scavalca bene la barriera ma non imprime la giusta potenza al pallone. Saio para senza problemi

77′ Rischio enorme della difesa doriana dopo un’altra grande azione di Distefano, trattenuta netta di Bianchi su Capasso che aveva provato ad avventarsi sul pallone vagante dopo la respinta del portiere ospite. Nessun fischio dell’arbitro, svista evidente

76′ Conclusione da parte di Di Stefano su suggerimento di Montevago, grandissima intesa tra i due, pallone deviato in corner dalla difesa viola

74′ Perde vistosamente tempo il portiere doriano Saio, ammonizione sacrosanta per lui

72′ Di Stefano commette fallo su Amatucci e c’è un buon piazzato per la Fiorentina poco oltre la trequarti sampdoriana. Gioca corto la Fiorentina e Corradini va al cross, Saio smanaccia intervenendo sul pallone, allontana poi la difesa della Samp

70′ Krastev colpisce di testa sul cross di Distefano cercando la deviazione di Toci, riesce ad allontanare però Montevago, ben appostato sul palo della propria porta in aiuto di Saio

68′ Bella manovra viola con palla che si sposta da destra a sinistra con qualità fino al pallone pericolosissimo messo al centro con vigore da Favasuli, palla messa in corner dalla Samp

65′ Prova ad accendersi Distefano che salta un paio di avversari accentrandosi da sinistra, sfera insidiosa a rientrare messa al centro che passa davanti a Saio e termina sul fondo

64′ Esce Sepe, dentro Pozzato

63′ Ancora a terra Sepe, gioco che si ferma. Cure mediche ora per il calciatore della Samp. E minuti che se ne vanno inesorabili

62′ Ammonito Migliardi che trattiene Amatucci in contropiede

61′ Primo cambio: entra David ed esce Neri.

60′ MONTEVAGO! Vicinissima al terzo gol la Samp che ora ha spazio per correre in contropiede, Bianchi cerca al centro la punta che stoppa male il pallone non riuscendo a battere Fogli. Favasuli spazza tutto

58′ Problemi per Sepe che resta giù dopo un contrasto con Corradini. Il centrocampista ospite riesce poi a rialzarsi senza troppi problemi per riprendere il gioco. Minuti preziosi che scorrono e a rimetterci è solo la Fiorentina

56′ Inerzia della gara cambiata completamente ma purtroppo la Fiorentina ci ha messo molto del suo. I giovani viola in questo momento devono tornare a far gioco ed attaccare a testa bassa per riequilibrare la gara

53′ Doppio giallo per Bianchi e Kayode che bisticciano per un pallone non restituito dal calciatore ospite al difensore viola dopo un fallo commesso. L’arbitro ammonisce entrambi i giocatori

53′ Conclude Corradini che prova a dare una scossa alla propria squadra. Tiro centrale che Saio riesce a controllare in due tempi

51′ GOL DELLA SAMP! Montevago completa la rimonta blucerchiata trafiggendo Fogli sul cross di Migliardi con una perfetta deviazione di testa. 1-2

50′ Neri si scontra con Di Stefano e accusa il colpo restando a terra. Gioco che si ferma, il centrocampista viola può riprendere il proprio posto in campo

49′ Lancio meraviglioso di Corradini per Capasso ed altrettanto pregevole lo stop dell’ala mancina viola, cross al centro col destro e Saio esce mettendo in corner

47′ Avvio gagliardo della Samp che ha ripreso vigore dopo il pari. Lancio lungo a cercare Montevago da parte di Migliardi, bravissimo Frison a chiudere con mestiere la punta ospite

46′ Inizia la ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Il clamoroso errore di Fogli ha permesso ad una Samp in difficoltà di pareggiare i conti. Ripresa apertissima

45’ MIGLIARDI! Punizione del terzino della Samp che viene respinta da Fogli, bravo a parare il tiro essendo coperto da tantissimi uomini

44′ CAPASSO! Batti e ribatti furioso in area doriana, Corradini calcia a botta sicura dopo il tiro di Toci respinto ma viene murato anche lui. Capasso non riesce poi a spedire in rete da pochissimi passi col sinistro: palla alta

41′ Capasso ha una bella opportunità dai 16 metri dopo una respinta della difesa ligure sugli sviluppi di un corner, tiro che parte bene ma è troppo centrale: Saio blocca con sicurezza

38′ Fiorentina ora un po’ in difficoltà dopo il gol subito in un momento di assoluto controllo o quasi. Montevago calcia alto dopo la sponda di Di Stefano, nell’occasione Kayode aveva perso malamente palla controllando un pallone a centrocampo con sufficienza e poca concentrazione

36′ GOL DELLA SAMPDORIA. Di Stefano pareggia grazie ad una clamorosa dormita di Fogli, che si addormenta e rinvia addosso alla punta della Samp. La più classica delle ‘fotografie’. Aquilani infuriato in panchina prende a calci una bottiglietta. Incredibile errore di Fogli, pareggio ospite, del tutto improvviso. 1-1

32′ CORRADINI! Prova ancora a trafiggere la porta ligure il 6 viola, che galleggia tra le linee buttandosi nello spazio con grande abilità. Il suo mancino in diagonale è preciso ma troppo debole, Saio si distende e blocca

32′ CAPASSO! Accelera ancora con grande ritmo il mancino ex Paganese, che manca però in fase di conclusione, Saio para a terra

31′ YEPES! Rischia tantissimo la Fiorentina. Favasuli è troppo morbido in copertura e si fa soffiare il pallone da Montevago, la punta ospite suggerisce all’indietro con intelligenza per Yepes che viene murato da Frison, poi Bianchi col mancino colpisce male e spara alto

28′ DI STEFANO! Colpo di testa da centro area che trova una deviazione ed esce di poco da parte del 10 della Samp. Cross di Somma ed è bravo a liberarsi l’attaccante ligure, ma la sfera esce. Dalla bandierina poi non riesce a pungere la squadra di Tufano

25′ Va al tiro Di Stefano dopo una bella azione della Samp ed un ottimo lavoro in costruzione da parte di Montevago. La conclusione però è troppo centrale e Fogli para senza problemi. Cerca di rendersi pericolosa la Samp, senza però successo finora

22′ Corradini calcia bene col mancino a cercare Krastev sul secondo palo, colpo di testa del bulgaro che impatta bene ma spedisce alto sopra la porta di Saio

21′ Altro giallo, stavolta in casa Samp. Bellissima giocata di Distefano che salta due uomini e punta la porta: inevitabile ammonizione per Bonfanti che lo trattiene vistosamente

20′ Ammonito Favasuli, primo giallo della gara

19′ CAPASSO! Penetra come una lama nel burro il mancino campano nella difesa della Samp, a tu per tu con Saio però deve calciare col piede debole e spara addosso al portiere ligure che salva ancora la propria porta!

18′ Corner insidioso di Migliardi che va quasi a trovare la deviazione pericolosa di Bonfanti sul secondo palo, pallone però un filo lungo e azione ospite che sfuma

16′ DISTEFANO! Toci lotta e scarica per Corradini che lancia il numero 7 viola a sinistra, accelera accentrandosi il ragazzo di Camaiore e batte sul primo palo, Saio intuisce la direzione e para in due tempi con un ottimo riflesso

14′ Ancora l’accoppiata Corradini-Toci crea grattacapi alla Samp. Il capitano viola a sinistra arriva sul fondo e mette al centro, tenta la sforbiciata la punta albanese, pallone alto ma interessante la coordinazione dell’ex Sudtirol

13′ Troppo irruente Capasso che commette un fallo sciocco su Bianchi nei pressi dell’area viola e col calciatore ospite girato di spalle. Opportunità da fermo per la Samp, di cui si incarica Sepe: calcia molto male il centrocampista blucerchiato, sfera direttamente sul fondo

8′ Tentativo di reazione della Samp che spinge sulla fascia sinistra con Migliardi. Da segnalare la presenza in campo dei due ‘Di Stefano’. Uno si scrive tutto attaccato, quello viola, l’altro staccato

5′ Fondamentale la rete in apertura segnata dai ragazzi viola. Una sfida fondamentale che subito si mette nella giusta direzione. Ancora una volta decisivi due giocatori chiave della stagione gigliata, Toci e Corradini

3′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Capitan Corradini fa 10 in campionato, spedendo col mancino di potenza in rete sulla sponda perfetta di Toci! Vantaggio immediato della squadra di Aquilani!

1′ Partiti! Forza Viola!

Torna in campo dopo la storica vittoria della quarta Coppa Italia consecutiva la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. La formazione viola affronterà la Sampdoria al Bozzi con il fischio d’inizio programmato alle 14:00. La partita è delicatissima viste le posizioni in classifica delle due squadre. La Fiorentina è attualmente sesta a 51 punti, la Samp segue a 49.

Il limite per i playoff è proprio il sesto posto. In caso di vittoria la squadra di Aquilani, arriverebbe all’ultima giornata di campionato con l’aritmetica della qualificazione alla fase finale. In caso di vittoria dei blucerchiati, invece, quest’ultimi sorpasserebbero i viola, prendendosi il posto qualificazione a 90 minuti dal termine del campionato. Una vera e propria finale attende i ragazzi viola, che qualche giorno fa hanno dimostrato di saperci fare.

