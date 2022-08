La Fiorentina Primavera cambia casa

Cambio stadio per la Fiorentina Primavera, che dalla prossima gara di campionato in programma per venerdì 26 agosto contro l’Empoli, sarà il Torrini di Sesto Fiorentino. Una scelta legata alle deroghe, che sposterà di fatto la squadra giovanile viola nel comune adiacente a quello fiorentino. A comunicarlo è stata la Fiorentina, che ha dato notizia del cambiamento di stadio soltanto, per ora, della prossima partita:

“ACF Fiorentina comunica che, la gara della Primavera di Campionato contro l’Empoli che si disputerà venerdì 26 agosto alle ore 18:00 si giocherà presso lo Stadio Comunale Torrini, situato al seguente indirizzo: Piazza Bagnolet 4, 50019, Sesto Fiorentino (FI)”.