Arriva una notizia importante per la Fiorentina Primavera. La squadra allenata da Aquilani è matematicamente salva in virtù della vittoria ottenuta poco fa dalla Juventus per 1-0 contro il Torino nel Derby della Mole. I granata restano a 27 punti in classifica, e rimangono in bilico fino all’ultimo per la salvezza con il Bologna, che è nella loro stessa posizione di classifica e giocherà oggi contro l’Inter.