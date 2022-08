La Fiorentina Primavera pareggia a Cagliari grazie a Distefano e mantiene l’imbattibilità. Nel gran caldo svetta la corsa di Favasuli

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Cagliari-Fiorentina 1-1 (4′ Deriu, 23′ Distefano)

FIORENTINA (1-4-3-3): Martinelli; Kayode, Biagetti, Krastev, Favasuli; Falconi (89′ Vigiani), Amatucci, Vitolo (70′ Atzeni); Denes (64′ Padilla), Toci (64′ Sene), Distefano (89′ Nardi).

A disp.: Bertini, Tognetti, Bigozzi, Gori, Vigiani, Padilla Mendoza, Nardi, Ievoli, Atzeni, Comuzzo. Allenatore: Alberto Aquilani.

Finisce qui! Pareggiano 1-1 Cagliari e Fiorentina al termine di una partita giocata a buoni ritmi nonostante il caldo asfissiante. Viola a 7 punti dopo 3 giornate. Non c’è tempo per rilassarsi per i giocatori viola: venerdì alle ore 17 si torna in campo contro il Milan in casa

90+1′ Inesauribile Favasuli che ci prova ancora a sinistra, palla servita a Padilla ed è corner viola: niente di fatto però in seguito alla battuta di Amatucci

90′ 5 minuti di recupero

89′ Due cambi per Aquilani: entrano Nardi e Vigiani, escono Distefano e Falconi

87′ Ultimi minuti di gioco con entrambe le squadre che hanno perso parecchia lucidità, inevitabilmente. Poche trame degne di nota da una parte e dall’altra

86′ Deve uscire Masala, entra Mameli per il Cagliari

84′ Sene indugia troppo prima di tirare, il Cagliari recupera e parte in contropiede, ottiene una punizione preziosa Masala sul fallo sciocco di Biagetti. Crampi anche per Masala adesso, gioco momentaneamente fermo

81′ Calcia Amatucci che però conclude troppo centralmente, Lolic para senza problemi. Poteva decisamente fare meglio il centrocampista gigliato

80′ Movimento da punta vera di Sene che con una gran finta elude Palomba, che poi lo stende: punizione invitante per la Fiorentina, giallo per il capitano di casa

78′ Cambio per il Cagliari: dentro il belga Yanken, esce Deriu

77′ PALOMBA! Stacca il capitano del Cagliari , Martinelli respinge in qualche modo e poi la difesa viola libera

76′ Intervento del tutto senza senso e sconsiderato di Kayode che regala una punizione pericolosa al Cagliari sotto lo sguardo di uno sconsolato Aquilani. Carboni sulla sfera

74′ Cooling break ad Asseminello. Fa un caldo pazzesco in Sardegna ma come stupirsi? E’ il 30 Agosto e sono le 12.30: giudicate voi

73′ Ammonito Biagetti che trattiene Deriu dopo esserselo fatto sfuggire in contropiede con un po’ troppa leggerezza

72′ Bello il tocco di Padilla per Kayode che sulla destra mette il turbo, traversone basso a cercare Sene sul secondo palo, si rifugia in corner la difesa di casa

70′ Terzo cambio viola: entra Atzeni, esce Vitolo

68′ SULIS! Bel taglio al centro del terzino destro rossoblu sull’assist di Cavuoti, bene Martinelli che respinge la conclusione secca sul primo palo

67′ Punizione di Carboni che trova la testa di un compagno, sfera che si alza a campanile per poi venire facilmente domata da Martinelli. Nessun problema per il portiere classe 2006

64′ Mister Aquilani effettua due cambi: entrano Padilla e Sene. Escono Denes e Toci per la Fiorentina

62′ Buon pallone offerto da Toci all’ungherese Denes ma il mancino viola è un po’ indeciso sul da farsi e perde il tempo per il tiro, la difesa sarda può allontanare la minaccia

60′ Krastev in posizione piuttosto avanzata va al traversone arcuato col destro cercando il taglio di Distefano, la difesa del Cagliari fa però buona guardia con Sulis in chiusura

57′ CARBONI! Bel mancino potente del numero 8 del Cagliari, pallone che soffia pericoloso alla destra della porta di Martinelli che comunque sembrava sulla sfera

56′ Lavora molto bene il pallone la Fiorentina sul’asse Distefano-Favasuli, pallone arretrato del jolly viola classe 2004 ma Vitolo spreca calciando morbido e fuori ritmo col sinistro: tiro alto e innocuo per Lolic

54′ KAYODE! Ripartenza ad ampie falcate di Kayode che si fa 50 metri di scatto palla al piede dopo il servizio di Falconi, il terzino azzurro poi spara anche un bel sinistro dal limite dell’area che però termina alto

52′ Molto ingenuo e soprattutto inutile il fallo di Biagetti su Masala. Piazzato pericoloso per il Cagliari da buona posizione, anche se defilato. Sulla sfera lo stesso Masala

50′ In spinta la Fiorentina, Amatucci ruba palla e col tacco va da Vitolo, sfera quindi a Distefano che accelera, tiro deviato e poi rinvio sbagliato del portiere Lolic. Ancora angolo per la Fiorentina, che però porta ad un nulla di fatto

49′ Continua ad attaccare la Fiorentina. Amatucci va dalla bandierina ma il suo cross è ribattuto. Poi il numero 8 subisce l’ennesimo fallo, stavolta di Caddeo: altro piazzato pericoloso per la squadra viola

47′ Strattonato nettamente Favasuli da Palomba. Punizione invitante per la Fiorentina sul versante sinistro. Palomba devia di testa la battuta di Distefano, angolo viola

46′ Doppio cambio Cagliari. Entrano Caddeo e Konate, fuori Kosiqi e Kourfalidis

46′ Inizia la ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Amatucci dovrà probabilmente uscire, ghiaccio sulla caviglia per il centrocampista aretino dopo il fallaccio di Kosiqi. Vedremo cosa accadrà al termine dell’intervallo

47+2′ Recupera ancora palla Amatucci che poi subisce un’entrata killer di Kosiqi. Ammonizione e basta per la punta italo-albanese, che meritava il rosso senza dubbio. Da capire se l’8 viola sia in grado di proseguire. Cure mediche in corso per lui, ora a terra

45′ 3 minuti di recupero

43′ Invenzione di Amatucci che punta l’uomo, sterza e offre al centro un pallone molto invitante per le punte viola ma nè Toci nè Denes riescono ad arrivare all’appuntamento col pallone, che sfila insidioso alla sinistra della porta cagliaritana

40′ Spazio per Distefano a sinistra ma si alza la bandierina del guardialinee: è fuorigioco, una promettente azione viola sfuma

37′ Tiro alto di Masala che scavalca bene la barriera ma non centra la porta. Sospiro di sollievo per Martinelli e la Fiorentina

36′ Masala sulla destra ha un bel varco e salta secco prima Masala e poi Amatucci. Punizione molto pericolosa per il Cagliari proprio al limite dell’area di rigore viola

34′ Imbucata per Deriu che però viene fermato con grande freddezza da Krastev. Il bulgaro chiude in corner l’attaccante di casa

31′ DENES! Bellissimo spunto del 2004 ungherese che semina due avversari con grande qualità e rapidità e si libera lo spazio per il mancino, conclusione sul primo palo parata dal portiere di casa in corner!

29′ Scambiano Toci e Distefano, quest’ultimo va al tiro, pallone forte ma centrale, blocca Lolic

25′ Cooling break in Sardegna dopo il pari viola. Squadre che momentaneamente si fermano per rifocillarsi

23′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Pressing alto, recupero, dribbling secco su Kourfalidis e gol per Distefano! Tiro dal limite deviato da Palomba che non dà scampo a Lolic, messo fuori causa dal cambio di traiettoria. Pareggio viola: 1-1!

21′ Stava per combinare una clamorosa frittata il portiere bosniaco Lolic che cerca un goffo dribbling su Toci dopo un brutto controllo ma si salva ‘vincendo’ il contrasto e concedendo solo un corner

19′ Forse il primo pallone gestito in quasi 20′ dal debuttante Denes. L’ungherese tenta la fortuna col sinistro ma il suo tiro è impreciso ed anche un po’ velleitario: Lolic osserva la sfera che finisce alta sopra la traversa

18′ Ha alzato i giri del motore la Fiorentina. La conclusione di Amatucci finisce sul fondo dopo una deviazione involontaria di Falconi che stava tagliando in area. I giovani viola adesso però presidiano la trequarti del Cagliari

16′ Accelera Distefano dopo il servizio di Toci e ottiene un corner. Scambio corto con Amatucci e cross teso ribattuto dalla difesa di casa. L’azione prosegue con la Fiorentina che ruba palla, Vitolo tenta il mancino dai 16 metri ma la conclusione potente del centrocampista viola viene respinta

15′ Amatucci ruba palla con astuzia e subisce il fallo si Sulis. Battuta ficcante del regista gigliato ma nessun compagno riesce a deviare il pallone verso la porta sarda

13′ Riesce ad arrivare con facilità la squadra viola fino al limite dell’area del Cagliari ma finora mancano le giuste idee agli attaccanti gigliati. Distefano si sbatte ma sbaglia la scelta sul cross cercando troppo il secondo palo, nè Falconi nè Kayode possono avventarsi sul pallone dell’11 della Fiorentina, sfera sul fondo

11′ Amatucci va in verticale da Toci che avrebbe un bel pertugio per scaricare il mancino ma finisce per controllare male la sfera rimanendo indeciso tra tiro e dribbling, Palomba lo chiude facendo ripartire i padroni di casa

10′ Il Cagliari si mantiene vivo dopo la rete segnata e ottiene un nuovo corner. Stavolta sono stringenti le marcature viola e Vitolo subisce una trattenuta che fa sfumare l’opportunità sarda

8′ Buona iniziativa da parte di Distefano che salta Sulis e va al tiro dai 18 metri, pallone secco ma troppo centrale, para a terra Lolic senza affanno

6′ Prova a riorganizzarsi ora la Fiorentina. Lunga trama che porta Distefano a poter tentare almeno il cross da ottima posizione sul versante mancino, traversone però smorzato da un difensore rossoblu e il portiere Lolic può abbrancare in presa in due tempi

4′ GOL DEL CAGLIARI! Prima occasione e rete immediata dei padroni di casa. Colpo di testa vincente di Deriu che incorna solo soletto sul secondo palo il calcio d’angolo di Masala. Dormita clamorosa della difesa gigliata: 1-0

2′ Partenza come di consueto aggressiva ed intensa della Fiorentina che recupera subito diversi palloni grazie all’ottima pressione sull’impostazione del Cagliari. Amatucci subisce fallo e la squadra viola prova adesso ad impostare

1′ Inizia la sfida ad Asseminello! FORZA VIOLA!

La Primavera della Fiorentina, dopo aver vinto le prime due partite di campionato, affronta in una giornata e in un orario insolito, il Cagliari in trasferta. C’è curiosità di vedere all’opera i ragazzi di Aquilani che hanno indubbiamente iniziato col piglio giusto questa stagione. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua consueta diretta testuale, raccontandovi quello che succede in campo.