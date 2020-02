La Fiorentina Primavera pareggia a Torino con la Juventus e vola in FINALE di Coppa Italia per il secondo anno di fila! Decisivi Lovisa e Beloko

Alle ore 14:30, la semifinale di ritorno di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Fiorentina, dopo l’andata al Franchi terminata 1-1. In campionato la Juventus arriva dal pareggio casalingo contro l’Inter, secondo 1-1 consecutivo che l’ha comunque confermata in quarta posizione e dunque al momento proprietaria di un posto nei playoff; la Fiorentina sembra essere in ripresa e ha battuto il Torino ripartendo dopo due sconfitte in serie. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro e le parole dei protagonisti al termine del match.

JUVENTUS: Israel; Wesley, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Fagioli, Leone, Ahamada; Tongya, Portanova; Marques.

FIORENTINA: Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Ponsi; Lovisa, Fiorini, Beloko; Duncan, Spalluto, Koffi.

Finisce qui! Grandissima prova della Fiorentina che pareggia per 2 a 2 a Torino e in virtù dell’1-1 del Franchi conquista la seconda finale di Coppa Italia consecutiva. Decisive le reti di Lovisa e Beloko, per i bianconeri in gol Portanova e Dragusin. In finale i viola troveranno il Verona, autore di una clamorosa cavalcata.

90+5′ GOL DELLA JUVENTUS. Dragusin va in gol di testa su azione di calcio d’angolo ma la rete è…INUTILE!!

90′ 5 minuti di recupero.

87′ Cambio per Bigica, dentro Chiti e fuori Koffi.

81′ Sostituzioni in casa Juventus: dentro Moreno e Barrenechea per Anzolin e Fagioli.

79′ Tiro potente dalla distanza di Sene, para sicuro Brancolini in presa alta.

76′ Cambi per Bigica: dentro Fruk per Fiorini e Hanuljak per Lovisa.

75′ Ammonito Lovisa, anch’egli diffidato. La Fiorentina perderebbe due titolari a centrocampo in caso di finale.

74′ Punizione calciata da Anzolin dai 25 metri, tiro debole che Brancolini para senza alcun problema.

73′ Due cambi per Zauli, nella Juventus entrano Sekulov e Da Graca, fuori Leone e Ahamada.

70′ Ammonito Edoardo Pierozzi che entra duro su Tongya.

68′ GOOOOLLLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! BELOKO! Cavalca lo svizzero che giunge al limite dell’area e spara col destro, tiro deviato che sorprende Israel. 1-2!

63′ Doppio cambio per Bigica: fuori Ponsi e Duncan, dentro Simonti e Niccolò Pierozzi.

63′ Primo cambio per la Juventus: fuori Marques e dentro Sene.

62′ Ammonito Ponsi che interviene in ritardo a centrocampo su Wesley.

56′ Giallo per Fiorini che stende Fagioli che se n’era andato in slalom gigante. Anche il mediano fiorentino era diffidato, così come Ahamada.

53′ LEONE! Gran dribbling col tacco del centrocampista di casa che si libera di Fiorini e calcia secco sul primo palo, palla fuori di poco.

53′ CHE CHIUSURA DI PIEROZZI! Lancio lungo a trovare Marques che salta netto Dutu ma prima di battere a rete viene chiuso dalla scivolata rischiosa ma perfetta di Edoardo Pierozzi.

52′ Spinge a destra Wesley, cross teso al centro ma Brancolini esce bene e fa suo il pallone.

50′ KOFFI! Semina il panico nella difesa juventina il francoivoriano e poi calcia sporco col sinistro, respinta non bella da vedere ma efficace del portiere Israel.

48′ Corner di Fiorini, spizzata di Spalluto e sul secondo palo Dutu non riesce per poco a deviare in rete.

47′ Riparte all’attacco la Fiorentina, Beloko accelera e crossa, tempestiva uscita di Israel che abbranca in presa.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce la prima frazione di gioco. Fiorentina tanto abile a passare in vantaggio quanto disattenta a farsi raggiungere neppure un minuto dopo la rete di Lovisa. Il pari di Portanova in questo momento manda la sfida ai supplementari. I prossimi 45 minuti saranno decisivi per l’esito del passaggio del turno.

45′ 1 minuto di recupero.

42′ Angolo per la Fiorentina e Fiorini calcia molto bene al centro, per poco non interviene di testa Dutu ed Israel riesce ad uscire bene di pugno allontanando la sfera.

36′ MARQUES! Provvidenziale l’uscita di Brancolini che blocca al limite dell’area con i piedi l’attaccante spagnolo, lanciato a rete in contropiede.

35′ Punizione potente di Fiorini da circa 30 metri, palla alta non di molto sopra la traversa.

33′ Neppure un minuto tra il vantaggio viola ed il pari dei padroni di casa. La rete di Portanova manda ora la sfida ai supplementari.

29′ GOL DELLA JUVENTUS. Pari immediato della Juventus che con un lungo lancio smarca Portanova, che spara a rete e batte Brancolini. Incredibile dormita dei centrali viola, sorpresi dal vento che ha allungato la traiettoria del pallone.

28′ GOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! LOVISA! Devastante Koffi che umilia Leone sulla linea di fondo e suggerisce al centro col mancino per l’inserimento perfetto della mezzala ex Napoli, che trafigge Israel! 0-1.

27′ Accelera e si accentra Ponsi che scaglia il destro dai 20 metri, tiro angolato, Israel si distende e blocca.

24′ Koffi salta in velocità Ahamada che lo trattiene: giallo per il centrale di centrocampo della Juventus e della Francia Under 18. Il centrocampista di casa era anche diffidato.

23′ Calcia Portanova che effettua una telefonata a Brancolini, sfera debole e centrale ed il portiere gigliato para senza difficoltà.

22′ Fiorini strattona vistosamente Fagioli: punizione interessante per la Juventus ai 25 metri.

21′ Si addormenta la Juventus e Koffi giunge indisturbato al cross, Duncan taglia sul secondo palo ma viene contrastato da Anzolin e la Juve riesce a salvarsi.

20′ Bell’azione a sinistra della Fiorentina orchestrata da Beloko prima e Ponsi poi, il terzino toscano arriva al traversone col mancino, trovando il tempestivo intervento difensivo di Dragusin a centroarea.

18′ Calcia bene Fagioli, che spedisce però di poco sopra l’incrocio dei pali. Brancolini sembrava comunque in controllo.

17′ Interviene malamente col braccio Beloko all’altezza dei 25 metri dalla porta viola, e ci sarà un calcio di punizione pericoloso per la Juventus.

12′ Contrasto ruvido tra Ponsi e Wesley, ha la peggio il terzino sudamericano della Juventus e devono intervenire i medici bianconeri. Il calciatore sembra comunque poter riprendere il proprio posto in campo.

8′ Tenta lo schema la Juventus facendo pervenire il pallone a Tongya ma il suggerimento del nazionale Under 18 è impreciso e Brancolini non corre rischi.

7′ Netto fallo di Beloko ai danni del brasiliano Wesley, e la Fiorentina concede ingenuamente un buon piazzato sul versante destro alla Juventus.

3′ Dura entrata ai danni di Edoardo Pierozzi sulla trequarti bianconera da cui scaturisce una punizione interessante che la Fiorentina non riesce però a sfruttare a dovere.

2′ Sono ben 3 i giocatori della formazione Under 23 schierati quest’oggi dalla Juventus: il terzino Wesley Gasolina, Portanova e Marques.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. A breve il fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina.