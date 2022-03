La Fiorentina Primavera perde con l’Atalanta e interrompe la sua striscia positiva: viola in controllo ma troppo sterili

Alla ricerca della continuità e per dare valore ad una classifica già esaltante, la Fiorentina Primavera fa visita all’Atalanta, un po’ più indietro e con 7 punti in meno dei viola. All’andata vittoria per la squadra viola grazie ad un rigore di Corradini: appuntamento alle 15 a Zingonia e Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Andonov; Kayode, Krastev, Frison, Favasuli; Bianco, Corradini, Amatucci; Distefano, Toci, Agostinelli.

Reti: 40′ Zuccon, 77′ Oliveri

90’+5 Finisce qui: la Fiorentina perde a Zingonia contro l’Atalanta e interrompe la sua striscia positiva. Ora la sosta e poi il derby con l’Empoli alla ripresa

90’+4 Ultimo pallone per la Fiorentina, con una rimessa laterale di Kayode e la sponda di testa di Bianco che finisce però tra le mani di Sassi

86′ E’ il momento anche di Egharevba che prende il posto di Distefano

85′ Palo strepitoso di Seck! Il numero 37 riceve al limite e si gira in un fazzoletto con un gran destro ma è sfortunato e colpisce il legno, con Sassi immobile

84′ Recupera un pallone con un po’ di spazio Distefano che poi arriva al limite e calcia, trovando stavolta la porta ma con un tiro troppo centrale

80′ Atalanta ancora vicina al gol, prima una punizione tesa dalla fascia di Renault e Andonov respinge di pugno. Sul proseguimento, De Nipoti raccoglie e prova con la punta in allungo ma il portiere viola è superlativo a respingere

77′ Raddoppio dell’Atalanta con Oliveri. Difesa viola sbilanciatissima con l’esterno che viene pescato da Giovane e si presenta solo davanti ad Andonov, per poi batterlo in diagonale, con Seck in ritardo e i compagni col braccio alzato a chiedere il fuorigioco: la posizione era comunque sospetta

73′ Secondo e terzo cambio per la Fiorentina: dentro Seck al posto di Agostinelli e David per Favasuli

72′ Occasione in contropiede per l’Atalanta: Sidibe sfugge a Krastev e la mette tesa, Andonov smanaccia e poi in qualche modo anticipa Chiwisa, pronto al tap-in, subendo poi fallo

68′ Punizione pericolosa per la Fiorentina: Bianco tocca per Corradini al limite ma il suo sinistro è fiacco e si infrange sul muro atalantino a centro area

65′ Grande ripartenza organizzata da Kayode che semina avversari e trova Distefano, che gliela rende ancora in verticale: diagonale di prima del terzino ma Sassi blocca a terra

64′ Che rischio per la Fiorentina! Col tacco Oliveri libera De Nipoti, un gran sinistro a girare e pallone che sfiora il palo

62′ Giallo per Favasuli che commette fallo sul lato corto dell’area di rigore. Sulla punizione Oliveri calcia teso col destro ma Krastev respinge e poi Renault mastica il tiro in diagonale

58′ Cambia Aquilani che passa al 4-2-3-1, inserendo Capasso per Amatucci

52′ Punizione di Bianco dalla trequarti, stacca Krastev quasi da fermo ma il pallone esce fuori e Sassi la controlla senza problemi

49′ Il primo tentativo è ancora dell’Atalanta, con una gran progressione di Zuccon che poi arriva al limite e spara col sinistro ma Andonov para facilmente stavolta

46′ Si riparte a Zingonia, la Fiorentina deve rimontare nel punteggio e per il momento nessun cambio

45’+2 Si chiude qui il primo tempo, Fiorentina sotto nel punteggio dopo una prima frazione controllata in realtà dalla squadra viola

45’+1 Bel cross di Corradini per l’inserimento di Amatucci ma Del Lungo svetta in anticipo su di lui e Toci

42′ Atalanta ancora vicina al gol! Kayode si perde completamente Del Lungo che va di testa a colpire in diagonale e sfiora il palo lontano, con Andonov fuori gioco

41′ Ammonito anche Frison, che stende De Nipoti sulla trequarti

40′ Gol dell’Atalanta con Zuccon. Quasi dal nulla un contropiede nerazzurro guidato da De Nipoti, che scarica su Sidibe e quindi il riciclo ulteriore per Zuccon che arriva sul secondo palo solissimo, stoppa e calcia sotto la traversa

39′ Corradini stavolta va per conto suo! Gran sinistro dal limite e pallone alto di poco, dopo una bella azione di Distefano che l’aveva liberato al tiro

37′ Fase lunga di possesso viola, anche molto bello da vedere, ma poi la verticalizzazione di Corradini viene lasciata sfilare da Toci che invece sarebbe potuto intervenire in zona pericolosa

33′ Primo giallo del match: se lo prende Amatucci che sgambetta Panada, bravo a dribblarlo

32′ Occasione Fiorentina! Amatucci mette un bel cross dalla destra, Agostinelli ha il tempo di stoppare e calciare ma la mette alta sopra la traversa

30′ Agostinelli cerca il sombrero al limite dell’area, Del Lungo respinge di testa e Favasuli al volo non trova la porta

28′ Combinazione molto bella tra Distefano e Kayode, con il cross del terzino africano e l’anticipo su Agostinelli. Poi pallone controllato ancora da Distefano che però calcia male in diagonale e non trova la porta

25′ Torna in campo Krastev intanto, dopo i soccorsi in campo e a bordo campo

23′ Break nel match per un duro impatto patito da Krastev in uno scontro di gioco: il bulgaro è a terra dolorante

20′ Atteggiamento della squadra di Aquilani molto simile a quella di Italiano: baricentro molto alto e pressing fino all’area di rigore avversaria

15′ Si fa viva anche la Fiorentina: destro di Agostinelli dai venticinque metri e Sassi blocca il pallone

13′ Ancora un rischio viola: De Nipoti sfonda a destra e tocca dietro per Sidibe che calcia centralmente e Andonov blocca in due tempi

12′ Pericolosa l’Atalanta: inserimento di Ceresoli che poi sterza e manda a vuoto due difensori viola ma Krastev si oppone e salva la squadra viola

9′ Bel tacco di Distefano che prova a liberare Toci ma Berto arriva in vantaggio e lo anticipa chiudendo in fallo laterale

7′ Fiorentina che tiene il pallino del gioco e la fa girare sulla trequarti atalantina

2′ Subito uno spunto di Distefano che arriva sul fondo a destra e la mette bassa ma la difesa nerazzurra allontana, in anticipo su Toci

1′ Inizia la partita a Zingonia, primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo bianco