La Fiorentina Primavera perde e viene raggiunta da Empoli e Napoli. Davanti solo la Roma: la classifica di Primavera 1

Dopo cinque vittorie consecutive, ieri la Fiorentina Primavera è stata battuta dall’Empoli a Sesto Fiorentino per 2-0. Una sconfitta che ha permesso ai cugini toscani di raggiungere la squadra di Aquilani in classifica a 16 punti. Da poco terminata anche l’altra gara che interessava la squadra viola: Torino-Napoli. I partenopei hanno vinto fuori casa per 1-2, salendo a loro volta a 16 punti. sono dunque tre le squadre appaiate in seconda piazza solo dietro alla Roma, che domani avrà l’opportunità in casa contro il Bologna di andare a +7 sulle tre inseguitrici. Rimangono invece alle spalle dei viola le due torinesi, battute appunto da Napoli e Milan.

Questa la classifica di Primavera 1: Roma 20*, Empoli, Fiorentina, Napoli 16, Juventus 15, Torino, SPAL 14, Sampdoria, Genoa 13, Inter, Cagliari 12, Atalanta 11, Sassuolo, Hellas Verona 10*, Lecce, Milan 8, Bologna 7*, Pescara 4*

*con una partita in meno