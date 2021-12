Momento di solidità ma anche di poca prolificità in campionato per la Fiorentina Primavera, che torna da Lecce con un altro pareggio per 0-0, il secondo di fila dopo quello in casa con il Genoa. Terza di fila però senza gol segnati perché nella precedente c’era stato lo 0-2 ad Empoli. Rischio grande tra l’altro al 76′ per la squadra viola, con il colpo di Burnete, finito prima sulla traversa interna, poi sulla riga e quindi nelle mani di Andonov.