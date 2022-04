La Fiorentina Primavera rischia nel finale, ma alla fine batte 3-2 la Spal e resta in piena zona play-off

Per non perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FIORENTINA-SPAL 3-2 (14′ Toci, 19′ Capasso, 43′ Wilke, 70′ Favasuli, 85′ Wilke)

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Kayode, Krastev, Biagetti, Favasuli; Amatucci, Corradini (77′ Agostinelli), Bianco; Capasso (69′ Seck), Toci (77′ Sene), Distefano (87′ Egharevba). All. Aquilani

95′ – FINISCE QUI! FIORENTINA BATTE SPAL 3-2!!!

94′ – Ultimo lancio disperato della Spal, Favasuli è bravo a proteggere la rimessa dal fondo e di fatto far finire la partita

93′- Passano i minuti e la palla è sempre nell’area della Spal

92′ – Corner ovviamente battuto corto, Bianco tiene lì il pallone con esperienza

90′ – Bravo Egharevba a crederci su un pallone lungo e prendersi il calcio d’angolo

89′ – La Fiorentina prova a tenere palla su, Seck poi ci prova dalla distanza ma il pallone finisce alto

87′ – Cambio nella Fiorentina: dentro Egharevba, fuori Distefano

85′ – Gol della Spal. Wilke. Tiro improvviso dal limite dell’area, un rasoterra che si infila nell’angolino dove Andonov non riesce ad arrivare. 3-2

84′ – Triplo cambio nella Spal: Martini, Cavallini e Fiori, fuori Borsoi, Orfei e Noireau

82′ – Uno contro uno di Distefano che va via in area, poi calcia sbilanciato e il pallone finisce altissimo

80′ – Con le forze fisiche che calano il ritmo si abbassa, buon per la Fiorentina che può controllare il doppio vantaggio

77′ – Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Agostinelli e Sene, fuori Corradini e Toci

76′ – Schema da corner della Spal, pallone fuori area per Noireau che tenta la complicata battuta al volo e non trova la porta

74′ – Il terzo gol della Fiorentina ha spento un po’ l’entusiasmo della Spal, che aveva preso coraggio in avvio di secondo tempo

70′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! FAVASULI!!! Solita, super giocata di Distefano che innesca in area Toci, questi sterza e appoggia all’indietro per l’accorrente Favasuli che dal limite dell’area fulmina il portiere nell’angolino basso. 3-1 per la Fiorentina!

69′ – Cambio nella Fiorentina: dentro Seck, fuori Capasso

66′ – Doppio cambio nella Spal: dentro Sperti e Boccia, fuori Markhiyev ed Ellertsson

64′ – Altra occasione per la Fiorentina: di nuovo Toci si ritrova a tu per tu con il portiere, pur da posizione leggermente defilata. Il tiro è forte sul primo plao, Magri ha un grande riflesso e respinge

61′ – La Fiorentina si difende e parte in contropiede, Bianco riceve palla e prova a sfondare in area ma viene fermato dal difensore e dal portiere in maniera regolare

60′ – Subito arriva la risposta della Spal, Ellertsson si ritrova in area e calcia col destro sul primo palo. Bravissimo Andonov ad andare a terra e rifugiarsi in corner

59′ – Bianco parte in progressione, poi calcia dal limite dell’area con il destro a giro sfiorando il palo alla sinistra di Magri

57′ – Ne approfitta subito Capasso, che dalla destra converge sul sinistro e calcia a incrociare mancando di poco lo specchio della porta

56′ – Adesso le squadre sono molto lunghe, la Spal deve provare a segnare e la Fiorentina può approfittare di alcuni spazi in contropiede

53′ – Noireau calcia direttamente in porta, il pallone viaggia verso il secondo palo ma stavolta è bravo Andonov a smanacciare in corner

52′ – Primo giallo della partita per Kayode che stende nei pressi dell’area Orfei

51′ – Stavolta ci prova Distefano, tiro a giro telefonato e bloccato da Magri

50′ – Grande movimento di Toci che viene innescato in area, sull’uscita del portiere tenta il difficile pallonetto ma non trova la porta

48′ – Errore in costruzione della Spal, palla regalata a Toci che però da dentro l’area spara altissimo

45′ – Si riparte, nessun cambio per le due squadre

SECONDO TEMPO

45′ – Il primo tempo finisce senza recupero, squadre negli spogliatoi con la Fiorentina in vantaggio 2-1 sulla Spal

43′ – Gol della Spal. Wilke. Noireau entra in area e dal fondo mette in mezzo, il pallone sembra facile per Andonov che però sbaglia clamorosamente la presa e permette a Wilke di insaccare a porta vuota. 2-1

40′ – Toci serve in area Distefano, questi si libera al tiro e trova la grandissima parata di Magri in calcio d’angolo

38′ – Fallo a centrocampo di Krastev, ora la Fiorentina si dispone bene in campo per non concedere camp alla Spal

35′ – Tiro velleitario di Noireau, respinge la difesa viola

31′ – Clamorosa occasione per la Fiorentina: Bianco scambia con Distefano e si ritrova tutto solo davanti a Magri, che però lo ipnotizza con una grande uscita

28′ – Sforzo della Spal che prova a prendere campo e sfondare nell’area della Fiorentina, ma la difesa viola si chiude molto bene

25′ – Punizione messa in mezzo dalla Spal, sulla ribattuta della difesa ci prova da fuori Forapani senza trovare la porta

22′ – Distefano innesca in area Toci, che si sposta il pallone sul destro e calcia ma il tiro finisce ampiamente a lato

19′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! CAPASSO!!! Grande giocata di Kayode che anticipa l’avversario e lancia sull’out di destra Capasso, questi si invola e una volta giunto al limite dell’area calcia in porta, trovando una deviazione che spiazza il portiere e fa terminare il pallone in rete. 2-0 per la Fiorentina!

16′ – Punizione dal limite per la Fiorentina, batte Corradini ma colpisce in pieno la barriera. Poco dopo spunto di Bianco in area, ma il portiere della Spal lo ferma in uscita

14′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! TOCI!!! Grande giocata di Distefano che trova in area Favasuli, questi arriva sul fondo e poi mette in mezzo permettendo a Toci di eseguire un tap in di rapina da due passi. 1-0 per la Fiorentina!

10′ – Si sviluppa spesso sugli esterni la manovra della Fiorentina, anche con le sovrapposizioni dei terzini

8′ – Iniziativa in contropiede della Spal, Borsoi mette in mezzo ma Kayode respinge in calcio d’angolo

7′ – Grande imbucata di Corradini per Toci, che in are si sposta il pallone sul sinistro e calcia ma trova l’opposizione in corner di Saio

6′ – Toci in area tenta la giocata, il pallone però viene allontanato dalla difesa della Spal

4′ – Fiorentina molto aggressiva nei duelli, ora tenta la costruzione dal basso per scardinare le linee della Spal

2′ – Fiorentina subito in area, cross dal fondo di Capasso che attraversa tutto lo specchio senza che nessuno riesca ad intervenire

0′ – Si comincia, forza Viola!

Alle 14 la Fiorentina Primavera scenderà in campo al Bozzi contro la Spal, nella gara valida per la 30esima giornata di campionato. La squadra di Aquilani cerca punti per rimanere in zona play-off, mentre i ragazzi di Mandelli sono ormai ad un passo dalla matematica retrocessione.

Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua diretta testuale. Per non perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-SPAL

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Kayode, Krastev, Biagetti, Favasuli; Amatucci, Corradini, Bianco; Capasso, Toci, Distefano. A disp.: Fogli, Bertini, Larsen, Frison, Agostinelli, Egharevba, Romani, Koffi, Seck, Sene. All. Alberto Aquilani

SPAL (4-3-3): Magri; Forapani, Saio, Nador, Borsoi; Ellertsson, Markhiyev, Mihai; Orfei, Wilke, Noireau. A disp.: Rigon, Bugaj, Simonetta, Martini, De Milato, Fiori, Roda, Breit, Cavallini, Sperti, Boccia, Yabre. All. Paolo Mandelli