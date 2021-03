La Fiorentina Primavera ritrova Aquilani e Agostinelli e vive finalmente un week end fuori zona play-out

Settimana di sosta anche per la Primavera, con gli Europei Under 21 in corso, e per la Fiorentina è l’occasione per lavorare finalmente con un minimo di serenità dopo diverse fasi complicate, tra classifica e positività. Il successo esterno sul Bologna di domenica scorsa ha regalato alla squadra viola il sorpasso sui rossoblu e soprattutto l’uscita dalla zona play-out (la zona della retrocessione diretta è distante 7 punti invece). La graduatoria è molto corta in realtà e gli stessi play-off sono vicini ma finora la Fiorentina è stata impelagata quasi sempre nei bassifondi. Alla ripresa la formazione tornerà ad essere guidata da Alberto Aquilani, che ha smaltito il Covid, e da Agostinelli, che ha terminato la sua squalifica da 5 turni: la sfida interna con l’Ascoli sarà l’occasione per fare un altro passo verso l’alto.