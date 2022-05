La Fiorentina Primavera scrive la storia! Quarta Coppa Italia consecutiva per la squadra di Aquilani. Corradini stende l’Atalanta

Per non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Atalanta 1-0 (90+3′ Corradini)

FIORENTINA (1-3-4-3): Fogli; Biagetti, Krastev, Frison; Kayode, Corradini, Amatucci, Favasuli; Distefano, Toci, Agostinelli (60′ Neri).

A disp.: Bertini, Dainelli, Larsen, Capasso, Egharevba, Romani, David, Neri, Koffi, Seck, Sene, Lucchesi. Allenatore: Alberto Aquilani

FINISCE QUI! La Fiorentina vince la Coppa Italia! Quarta vittoria di fila, è STORIA!

90+6′ Cross di Renault che accarezza la traversa e finisce fuori. Era salito anche il portiere Sassi per accompagnare l’offensiva orobica

90+5′ Fuori Corradini, entra Lucchesi, che torna dall’infortunio dopo tanti mesi

90+4′ Ultimi istanti di gara con l’Atalanta che cerca alla disperata il pari

90+3′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! CORRADINIIIIII! Il capitano viola mette in rete col mancino da pochi passi dopo la respinta di Sassi sul tiro di Distefano! 1-0!

90+1′ Ha una buona occasione Favasuli per crossare da posizione favorevole ma il numero 22 gigliato cerca un altro dribbling e Cittadini lo ferma favorendo la ripartenza dell’Atalanta

90′ 4 minuti di recupero

89′ Altro ottimo intervento di Biagetti che ferma Chiwisa. Stanchissimo il centrale classe 2004 ma senza dubbio mai privo di grinta e cattiveria

87′ Ammonito anche Chiwisa, quarto giallo per l’Atalanta

86′ Retro passaggio folle di Kayode direttamente da fallo laterale all’indirizzo di Fogli, il portiere viola controlla male un pallone difficile e concede il corner. Infuriato Aquilani ma per fortuna il corner non porta frutti per l’Atalanta

81′ Primo cambio per Brambilla. Fuori Panada, dentro Del Lungo

79′ NERI! Molto insidioso il tirocross del centrocampista Pisano che sfila di poco fuori alla sinistra della porta di Sassi. Brivido per il portiere orobico

78′ Per ben due volte la difesa atalantina mura Distefano che caparbiamente aveva tentato di sfondare. Prima Cittadini, poi Panada, molto attenta la difesa nerazzurra

77′ Aumentano a dismisura i lanci lunghi dalle retrovie e diventa arduo giocare in modo pulito per le punte delle due squadre. C’è movimento intanto sulla panchina viola e potrebbe arrivare un cambio

74′ Stavolta è Amatucci ad accusare problemi fisici. Crampi per il centrocampista aretino, e l’arbitro interrompe ancora il gioco. In precedenza murato il tiro di Distefano dalla solida retroguardia bergamasca

73′ Uscita perfetta di Cittadini che innesca in profondità Cisse, esce Fogli che coi piedi spara in tribuna senza fronzoli

72′ Riprende il proprio posto in campo Panada e l’Atalanta restituisce il pallone alla Fiorentina. Nessun cambio per il momento per Brambilla

70′ Rimane a terra Panada dopo una robusta chiusura di Frison, gioco che si ferma. Il faro del centrocampo orobico viene ora curato dai propri medici

67′ FAVASULI! Distefano accelera palla al piede a sinistra e prova a mettere in mezzo trovando Favasuli, controllo perfetto e mancino secco del jolly viola, respinta provvidenziale del centrale difensivo Berto che mura la conclusione!

65′ E’ passata ad una sorta di 3-4-1-2 la Fiorentina con Neri in veste di mediano e Favasuli più alto a sinistra, Corradini si muove invece tra le linee. Ha dovuto necessariamente cercare una soluzione Aquilani dopo l’uscita per infortunio di Agostinelli e l’assenza di un altro elemento chiave in mediana come Bianco

63′ Contatto fortuito tra Kayode e Renault, il terzino viola accusa un problema alla caviglia dopo lo scontro. Sembra però poter proseguire il difensore ex Gozzano, che rientra in campo

62′ Fase assai spigolosa della partita con molti contrasti tra i calciatori e poca qualità. Chiusura molto robusta proprio del nuovo entrato Neri su Sidibe, poi Kayode riparte e la Fiorentina ottien una rimessa laterale con Toci

60′ Niente da fare, deve uscire Agostinelli. Dentro Neri al suo posto, primo cambio della gara

59′ Si accascia a terra Agostinelli che sembra aver accusato un infortunio. Il numero 10 viola riceve le cure dello staff sanitario. Vediamo se riuscirà a proseguire la partita

57′ E’ Oliveri che si incarica del tiro: mura il tiro la barriera viola e poi è lo stesso Oliveri a sbagliare il controllo, palla sul fondo

56′ Dribbling secco di Zuccon su Biagetti, fallo del centrale gigliato e prima ammonizione in casa viola

54′ La Fiorentina si complica la vita da sola ancora. Fogli sbaglia un passaggio corto per Biagetti, Chiwisa si inserisce e va a contrasto col difensore viola, non riuscendo per fortuna poi a proseguire verso la porta viola

51′ Biagetti si fa soffiare palla ingenuamente da Chiwisa che scarica per Panada, solito assist illuminante stavolta per Cisse, il guineano cerca di far secco Krastev che resiste però molto bene al corpo a corpo con la punta guineana, permettendo l’uscita di Fogli

50′ Calcia male Ceresoli, pallone telefonato e fuori misura che finisce direttamente fuori senza trovare al centro Cittadini

49′ Avvio molto aggressivo dell’Atalanta che cerca di imporre la propria fisicità. Ottimo lavoro di Cittadini a destra, netta trattenuta di Frison e piazzato molto pericoloso per l’Atalanta ai 16 metri

47′ Nessun cambio per Aquilani e Brambilla per il momento. Rientrati in campo gli stessi 22 giocatori del primo tempo

46′ Inizia la ripresa: FORZA VIOLA!

Finisce il primo tempo. Sfida equilibrata al Penzo. Due bellissimi interventi di Fogli su Sidibe, un’ottima uscita di Sassi su Toci, 0-0 all’intervallo

43′ Toci fa proseguire Agostinelli con un ottimo tocco, bello lo stop del fantasista pugliese che però manca completamente di precisione nel servire ancora il compagno. Sfuma una possibilità molto interessante per la Fiorentina

40′ Brutta pallone perso in uscita da Distefano che favorisce l’iniziativa di Ceresoli, bravo lo stesso Distefano però a rientrare sul difensore atalantino in collaborazione con Biagetti, recuperando così il pallone. Sempre molto alto il ritmo al Penzo

37′ DISTEFANO! Esce di poco il tentativo di tiro a giro dell’ala viola, dopo un gran break di Amatucci in mezzo al campo. La conclusione del ragazzo cresciuto nel Livorno termina di poco fuori alla sinistra di Sassi, con Kayode che per poco non interviene sul pallone deviandolo in porta

35′ Entrataccia di Zuccon che colpisce in netto ritardo Frison. Arriva l’inevitabile terzo giallo in casa Atalanta

34′ Strappo di Sidibe che sfrutta un altro ottimo pallone di Panada, l’ivoriano serve Cisse ma la punta africana cincischia troppo e viene fermato da Biagetti

31′ Krastev commette fallo sul dribbling di Cisse in mezzo al campo, proteste che ci stanno della panchina bergamasco per la mancata ammonizione del bulgaro. L’arbitro Gualtieri però grazia il calciatore della Fiorentina

28′ TOCI! Grande occasione fallita dalla punta viola che scatta bene liberandosi di Berto sul tocco di Agostinelli ma poi controlla male e non riesce a calciare verso la porta di Sassi, che esce e impedisce la conclusione dell’ex Sudtirol. Chance importantissima non sfruttata a dovere dalla punta di Aquilani, che ha mancato il giusto controllo

27′ Altro fallo in netto ritardo, stavolta di Oliveri su Agostinelli: ammonizione anche per il tornante bergamasco

25′ Prima ammonizione della gara. Panada prende il giallo per un intervento in netto ritardo su Amatucci

23′ SIDIBE! Ancora determinante Fogli che para tuffandosi alla propria destra sul colpo di testa dell’attaccante ivoriano. Molto disattenti i difensori viola, marcature assai precarie in mezzo all’area sul corner di Renault e grandissimo intervento di Fogli che salva ancora la propria porta

21′ L’Atalanta accompagna molto bene l’azione anche coi centrali difensivi, molto attivo soprattutto Cittadini a destra. Il pallone basso del difensore orobico trova al centro Cisse che vince il duello fisico con Krastev ma subisce il rientro di Corradini che spazza via il pallone

18′ Cittadini si proietta in avanti ma non trova lo spunto giusto per pungere la porta di Fogli. Accompagna fuori il centrale atalantino la difesa viola, attenta nell’occasione

15′ Bellissimo il lancio di Panada per Sidibe che si presenta in area trovando però un intervento rischioso ma perfetto di Favasuli. Il terzino gigliato in scivolata coglie in pieno il pallone, allontanando la minaccia

13′ Stupenda azione dell’Atalanta propiziata dall’ottimo movimento di Cisse che si muove benissimo senza palla, riesce a chiudere in extremis Kayode, che compie un grande intervento. Provvidenziale davvero la chiusura dell’ex Gozzano sul cross basso al centro della punta atalantina: il terzino viola anticipa Sidibe impedendogli di battere a rete da pochi passi

11′ Entrambe le squadre provano ad imporre il palleggio con qualità, stavolta è l’Atalanta a far viaggiare Cisse con Panada, esce Fogli in presa bassa anticipando la punta guineana

9′ Sugli sviluppi del corner stacca altissimo Cittadini ma non inquadra la porta viola: palla alta

8′ SIDIBE! Gran parata di Fogli che col piede salva sul tiro dell’ivoriano, ben innescato da Panada. Troppo morbido Frison nell’occasione, il centrale viola ha lasciato girarsi troppo facilmente il calciatore atalantino

7′ Ottimo pallone recuperato da Corradini ma il capitano viola non trova in verticale Toci. Il capitano viola ha ritardato troppo la giocata indeciso se servire l’albanese o Distefano ed ha sbagliato la misura del passaggio

5′ Corner corto battuto dall’Atalanta, cross di Ceresoli a rientrare col sinistro ed ottima uscita di un coraggioso Fogli che abbranca in presa alta sovrastando tutti

3′ BIAGETTI! Colpo di testa fuori di un soffio del difensore viola sul bel cross dalla sinistra di Distefano. Sfera che esce di pochissimo alla sinistra di Sassi: ad un passo dal vantaggio la Fiorentina

2′ Inizio a ritmi molto alti al Penzo. Lungo lancio di Krastev, Toci controlla bene e scarica per Distefano, il numero 7 non riesce però a servire ancora il centravanti gigliato per la tempestiva chiusura di Ceresoli

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Tra pochi minuti le squadre faranno il loro ingresso in campo. Sugli spalti presenti i dirigenti della Fiorentina Daniele Pradè, Joe Barone, Nicolas Burdisso. Ovviamente assieme a loro i vertici del settore giovanile gigliato: Angeloni, Niccolini e Cappelletti.

Alle 18 la Fiorentina Primavera scenderà in campo contro l’Atalanta, nella finalissima della Coppa Italia di categoria. L’obiettivo della squadra di Aquilani è quello di vincere il trofeo per la quarta volta consecutiva, entrando ancora di più nella storia.

Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà l’incontro con la sua diretta testuale, dandovi la possibilità di commentare la prestazione dei ragazzi viola. Al termine della sfida, spazio naturalmente alle pagelle ed alle parole dei protagonisti.