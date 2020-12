La Fiorentina Primavera si prepara alla ripartenza: in palio c’è subito un trofeo

Il Campionato Primavera è pronto a ripartire: non c’è ancora una data ufficiale, ma il weekend del 23/24 gennaio potrebbe essere quello decisivo per il ritorno in campo delle squadre, al palo da circa due mesi di soli allenamenti.

Secondo quanto riportato da calcioatalanta.it, però, per la Fiorentina il primo passaggio potrebbe riguardare la Supercoppa Italiana. Potrebbe infatti quella del 23-24 gennaio la finestra scelta per mettere in palio il trofeo al Gewiss Stadium, che già ospitò l’edizione 2019. L’avversaria sarà sempre la stessa, l’Atalanta, che nell’occasione batté la squadra allenata da Alberto Aquilani per 2-1 grazie alle reti di Piccoli e Gyabuaa.