La Fiorentina Primavera torna con l’acqua alla gola e in piena zona retrocessione. Risultati e classifica Primavera

Turno Primavera, il dodicesimo, giunto a più di metà percorso e per la Fiorentina, dopo il k.o. di ieri contro la Juve il bilancio è piuttosto duro e la classifica ancora complicata: la squadra viola è invischiata in piena zona retrocessione e dovrà lottare per uscirne, in attesa oltretutto del match del Torino che potrebbe nuovamente scavalcare la formazione di Aquilani.

Lazio-Cagliari 1-2

Atalanta-Spal 0-1

Juventus-Fiorentina 3-0

Milan-Ascoli 2-1

Empoli-Inter 0-2

Sampdoria-Roma domani

Sassuolo-Genoa domani

Bologna-Torino lunedì

Classifica: Roma 25*, Inter, Juventus 22, Spal 21, Sampdoria 20*, Atalanta, Milan 18, Sassuolo 17*, Cagliari 16, Bologna*, Empoli 15, Genoa 14*, Fiorentina 13, Torino 12*, Lazio 10, Ascoli 1.