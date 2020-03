La Fiorentina Primavera torna fuori dalla zona rossa: e ci sono altri due scontri diretti ancora da recuperare

L’emergenza Coronavirus ha fatto saltare anche gli ultimi due impegni della Fiorentina Primavera, che però ieri è tornata finalmente in campo, al “Bozzi”, dove ha sconfitto il Napoli in uno scontro diretto delicatissimo. La squadra di Bigica ha così lasciato momentaneamente la zona play-out, in attesa poi di recuperare anche i match con Chievo e Pescara, ultimo e terzultimo in classifica: per la Fiorentina si tratta del secondo successo consecutivo e un decimo posto che consentirebbe la salvezza. Ma la stagione è ancora tutta da definire, tra recuperi, incertezze sanitarie e altre 10 giornate ancora da disputare (ricordiamo che le ultime due retrocedono direttamente mentre terzultima e quartultima disputeranno i play-out).

La CLASSIFICA della Primavera 1:

Atalanta 48*, Cagliari 45, Inter 38, Juventus 35, Roma, Sampdoria 31, Genoa 28, Empoli 27, Bologna 25, Fiorentina, Sassuolo, Lazio* 24, Torino 22, Pescara 15, Napoli 13**, Chievo 12*.

*una partita in meno

**una partita in più