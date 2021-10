Grande successo per il mini abbonamento da sette gare della Fiorentina: ecco quanti ne sono stati venduti (e c’è ancora tempo)

La Fiorentina ha comunicato che ci saranno ancora 24 ore per acquistare il “Pacchetto Fioren7ina“, il mini abbonamento per i tifosi viola valido per le prossime sette partite in casa. L’inizio della vendita di questi tagliandi speciali era cominciata lunedì 11 ottobre e sarebbe dovuta finire lunedì 18 ottobre. Per due volte la società viola ha prorogato il termine per la vendita del pacchetto, che adesso potrà essere acquistato fino alle 23.00 di domani sera.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com a ieri erano stati acquistati più di 10mila mini abbonamenti validi per le prossime sette gare e, con il prolungamento, presumibilmente si arriverà sopra quota 11mila.