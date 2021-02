La Fiorentina pronta a calare il jolly Kokorin. Il russo accelera per risolvere i problemi viola

Alla Fiorentina mancano in maniera importante i gol. L’attacco dei viola è il penultimo dell’intera Serie A con 21 reti all’attivo. Peggio ha fatto solo il Parma con 14.

Per cercare di risolvere questo tipo di problemi, almeno in parte, i viola sperano di poter calare presto il jolly Kokorin.

C’è la necessità di accelerare il suo inserimento, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, per far sì che l’ex Spartak Mosca non sia il giocatore spaesato che abbiamo visto nei minuti in cui Prandelli lo ha impiegato contro l’Inter.