La Fiorentina pronta a riabbracciare un’intera squadra: chi resta e chi va

Sono in molti i giocatori di proprietà della Fiorentina in prestito che nelle prossime settimane sono destinati a tornare in riva all’Arno. Secondo quanto riportato da La Nazione, sono almeno dieci coloro che torneranno a Firenze: potrebbero restare in rosa, se Gattuso acconsentirà, o essere ceduti per monetizzare e avere soldi da reinvestire nel mercato in entrata.

Il primo è Pol Lirola, per il quale la Fiorentina è in attesa di una risposta del Marsiglia sul riscatto. Duncan e Sottil, invece, dovrebbero tornare a Firenze e non è da escludere che possano anche rimanerci. Da valutare Benassi, che a causa di un infortunio al polpaccio ha perso tutta la stagione a Verona. Saponara tornerà alla Fiorentina, ma non è destinato a restarci: idem per Diks, mentre Hancko va verso il riscatto da parte dello Sparta Praga. Gattuso valuterà Zurkowski, Terzic e Ranieri, di ritorno da Empoli (i primi due) e Spal.