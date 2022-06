La Fiorentina propone il prestito, il Monza i soldi e Gollini si avvicina sempre più alla Brianza

Una “banale” discrepanza di formula è quella che dovrebbe fare la differenza nella corsa a Pierluigi Gollini: da un lato il prestito con diritto di riscatto proposto dal management guidato da Joe Barone, dall’altro i 10 milioni messi sul tavolo dal Monza di Galliani e Berlusconi. Questa la ricostruzione del Corriere dello Sport, che sottolinea per altro come sullo stesso Pinamonti il club neopromosso sia molto deciso, a suon di milioni. Anche per questo, molto probabilmente, la società viola ha virato su Milinkovic-Savic: opzione raggiungibile a costi vicini allo zero, ingaggio escluso.