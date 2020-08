La Fiorentina prova a dare un futuro alla fascia mancina: a Ferrara per avviare l’affare Fares

Sarà un’ultima giornata di campionato più utile ai fini del mercato che del campo, perché Fiorentina e Spal non hanno più niente da chiedere a questa stagione così lunga e strana. Di certo alla società viola interessa molto un calciatore che due anni fa, prima di rompersi il crociato, fece molto bene: si tratta di Mohamed Fares, esterno sinistro a tutto campo, classe ’96. Il suo sostituto è stato per alcune gare della prima parte di stagione proprio quell’Igor, che la Fiorentina ha già strappato agli spallini a gennaio. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio infatti, il viaggio di oggi in terra estense servirà a gettare le basi per l’affare Fares, soprattutto nell’ottica del termine del prestito di Dalbert con l’Inter. La Fiorentina ricostruirebbe in sostanza l’asse mancino della Spal, che però sotto la guida di Semplici non è mai stato utilizzato visto l’infortunio dell’algerino nello scorso agosto.

