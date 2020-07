l Torino continua a spingere per Malang Sarr, difensore centrale classe 1999. 102 partite disputate (3 gol) in Ligue 1, tutte con la maglia del Nizza, club dal quale si è svincolato a inizio luglio. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, per lui anche richieste dalla Bundesliga, più l’interesse di Fiorentina e Atalanta. Il Torino continua a spingere ma nelle ultime ore si è inserito pure l’Arsenal.

0 0 vote Article Rating