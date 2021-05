La Fiorentina prova a ricucire lo strappo: si riapre uno spiraglio per Gattuso in viola

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com si è riaperto uno spiraglio di speranza per il possibile futuro di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. Nei prossimi giorni è stato fissato un incontro tra le parti per discutere e provare a ricucire lo “strappo” che si era creato in settimana. Novità entro 72 ore. L’attuale allenatore del Napoli rimane il preferito dalla società viola per guidare la Fiorentina la prossima stagione.