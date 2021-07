La Fiorentina prova a risolvere il caso Milenkovic: Proposto contratto con importante adeguamento dell’ingaggio. Ma il serbo…

La Fiorentina sta provando a risolvere il problema contrattuale che riguarda Nikola Milenkovic. I collaboratori di Commisso hanno proposto al talento serbo un allungamento di contratto per altri due anni con un importante adeguamento economico. Per il momento però, si legge su La Gazzetta dello Sport, non hanno avuto risposta dai manager del serbo.

Il difensore, che ha il contratto in scadenza tra dodici mesi, non può restare nella situazione attuale. Se non accetterà la proposta della Fiorentina, verrà messo sul mercato. Ma a una cifra che, sempre stando a quanto si legge sul giornale sportivo, non sarà inferiore a 15 milioni di euro.