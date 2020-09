La Fiorentina prova il doppio colpo in mezzo

Non solo l’attacco e non solo Piatek al centro delle attenzioni di Pradé e Barone (il direttore sportivo è rimasto a Milano, mentre il braccio destro di Commisso è rientrato a Firenze). C’è Bonaventura, ad esempio, senza dimenticare Torreira e difatti il discorso giusto è Bonaventura più Torreira, nel senso che la trattativa per uno non esclude affatto quella per l’altro avendo gli interpreti caratteristiche differenti. La Fiorentina secondo il Corriere dello Sport le porta avanti entrambe per riuscire a piazzare il doppio colpo, utile a garantire a Iachini un centrocampo di primissima qualità, con soluzioni tecniche e tattiche adatte a tutte le esigenze anche al cambiare del modulo (3-5-2 sarà la base come sempre, ma l’allenatore marchigiano ha dimostrato di saper rinnovarsi e adattarsi).

5 1 vote Article Rating