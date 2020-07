La Fiorentina punta ad entrare da protagonista in Lega: Barone candidato per la carica rimasta vacante

C’è un posto vacante in Lega Serie A. Manca un consigliere dopo le dimissioni del vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia. E la Fiorentina concorre per la sua sostituzione. Nello specifico, il direttore generale viola, Joe Barone, sarà uno dei due candidati per la carica (l’altro dovrebbe essere il presidente del Verona, Maurizio Setti).

Barone, per conto della Lega, è stato già a capo della commissione sui nuovi stadi e punterà sulla sua vocazione internazionale per essere eletto. Giovedì prossimo ci saranno le elezioni.