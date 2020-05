La Fiorentina punta ad un altro figlio d’arte per l’attacco: i dettagli

Secondo La Nazione di oggi la Fiorentina sarebbe sulle tracce di un altro figlio d’arte in attacco. Si tratta di Marcus Thuram, il cui padre è Lilian, ex Juventus e Nazionale Francese che Giancarlo Antognoni consigliò nel 1994 alla club viola restando però inascoltato. Nato a Parma nel 1997, Thuram è un attaccante di piede destro che può fare la seconda punta o l’esterno d’attacco. Era stato seguito dalla Fiorentina anche prima che passasse dal Guingamp, squadra francese della Ligue 2, al Borussia Monchengladbach in Bundesliga. Adesso è un’operazione più complicata e non solo perché il suo valore prima dello stop era arrivato oltre i 20 milioni. Adesso l’affare potrebbe chiudersi anche a 15 se il club tedesco decide di privarsi del giocatore, comprato però con 9 milioni. L’Italia pare proprio nel destino del giocatore della scuderia di Mino Raiola, considerato che anche Roma e Juventus sarebbero sulle sue tracce come anche l’Inter.