La Fiorentina punta ancora Parisi. I viola non hanno intenzione di abbandonare il supermarket Empoli

Tante squadre sembrano puntare seriamente su Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli, a partire dalla Fiorentina che, secondo quanto riportato da Il Tirreno, non ha intenzione di abbandonare il supermarket azzurro; infatti, oltre alla richiesta per il terzino campano, rimane sempre in piedi anche l’interesse per Bajrami, anche se in maniera più annacquata rispetto al passato, per la presenza di Barak in rosa e per la contestuale ricerca di obiettivi più perseguibili come Sabiri della Sampdoria.

E proprio questa pista aperta coi blucerchiati potrebbe privare l’Empoli di un suo grande obiettivo come il centrocampista viola Zurkowski. Il polacco è un giocatore che gode della stima del tecnico blucerchiato Stankovic.