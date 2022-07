La Fiorentina punta forte su Gollini, ma c’è differenze di vedute con l’Atalanta sulla formula

L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sulle mosse della Fiorentina per quanto riguardo il calciomercato dei portieri. Partendo da una certezza: Bartlomiej Dragowski lascerà il club di Rocco Commisso. Nel futuro dell’estremo difensore polacco sembra esserci la Spagna, con l’Espanyol pronto ad acquistarlo.

Nella giornata di ieri la Fiorentina è tornata a spingere forte per arrivare a Pierluigi Gollini, da sempre il preferito della dirigenza viola. Rimane da risolvere con l’Atalanta la questione del riscatto: i nerazzurri vorrebbero che fosse obbligatorio, mentre la Viola spinge per una soluzione da riprendere in considerazione alla fine del campionato. Sullo sfondo rimane il nome di Vanja Milinkovic–Savic.