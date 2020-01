La Fiorentina punta forte su Kumbulla. Viola pronti a ‘sacrificare’ Sottil

La Fiorentina punta su Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club viola è pronto a formulare una doppia offerta al Verona per il difensore centrale italoalbanese: o 12 milioni di euro in contanti, oppure 7 milioni e il prestito di 18 mesi di Riccardo Sottil che poi potrebbe diventare un giocatore gialloblu a tutti gli effetti.

Ieri la Fiorentina ha mandato un proprio osservatore al “Bentegodi” per seguire Verona-Genoa, soprattutto per tenere ferma la posizione con gli scaligeri in vista del via libera alla trattativa.