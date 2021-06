La Fiorentina punta forte su Sottil: dopo il controriscatto si lavora al rinnovo del contratto

Non solo il controriscatto, ma anche il rinnovo. La Fiorentina è decisa a puntare forte su Riccardo Sottil, e dopo averlo “tolto” in maniera definitiva al Cagliari sta lavorando per fargli firmare un prolungamento di contratto. A riportarlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini.

