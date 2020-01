La Fiorentina punta Kannemann…e per lui congela il passaggio di Pedro al Flamengo

Un difensore centrale. E’ questo una delle tipologie di giocatori che sta cercando la Fiorentina sul mercato. Il diesse viola, Daniele Pradè, tiene congelata la posizione di Juan Jesus (il più facile da ingaggiare) della Roma e sta lavorando per quello che La Gazzetta dello Sport definisce il vero obiettivo e cioè l’argentino Walter Kannemann, punto di forza del Gremio di Porto Alegre. Si tratta di un centrale mancino dotato di un fisico da fare paura che andrebbe a completare un reparto che comprende Pezzella, Milenkovic e Caceres.

La voglia di provare a chiudere per Kannemann ha congelato il passaggio di Pedro al Flamengo. L’attaccante piace proprio al Gremio e potrebbe essere la pedina di scambio ideale per liberare Kennemann. Sarebbero due operazioni in prestito con riscatti obbligatori. I prossimi cinque giorni su questo fronte saranno decisivi.