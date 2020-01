La Fiorentina punta le sue fiches su Juan Jesus. Tutto ok col brasiliano, ma con la Roma…

Per la propria difesa, la Fiorentina sta puntando molte delle sue fiches su Juan Jesus della Roma, che viene visto come ideale come mancino in una difesa a tre. C’è un accordo di massima raggiunto tra il brasiliano e la società di Commisso, con il giocatore giallorosso che è pronto a spalmare il proprio ingaggio per venire a Firenze (avrebbe garantito un contratto con una scadenza allungata di un anno rispetto a quello attuale). C’è differenza però tra domanda e offerta, tra la Roma e il club viola. Questa differenza potrebbe essere colmata con i bonus.