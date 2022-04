La Fiorentina punta l’Europa. Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti? La situazione viola ad oggi

Archiviata la Coppa Italia, la Fiorentina adesso può concentrarsi appieno sul campionato e sulla corsa ad un piazzamento europeo. La situazione in quella zona di classifica è piuttosto ingarbugliata e difficile da districare. I viola in questo momento sono appaiati con la Lazio a quota 56 punti, ricordando che Italiano e i suoi devono recuperare la gara contro l’Udinese. Tuttavia la possibilità di finire il torneo a pari punti è decisamente concreta per diversi club. Il tal caso il regolamento della Serie A prevede che siano presi in esami cinque criteri, via via utilizzabili nel caso la parità continui ad essere totale.

Si considerano i punti negli scontri diretti tra le due e in caso di ulteriore parità la differenza reti negli stessi. Dunque si passa alla differenza reti generale, reti totali nel campionato ed eventualmente sorteggio se la parità continua ad esistere tra le due compagini che hanno finito il torneo con lo stesso numero di punti.

Con la Lazio gli scontri diretti sono a favore dei biancocelesti (0 a 3 al Franchi, 1 a 0 all’Olimpico). Con Roma e Juventus invece resta da giocare la gara di ritorno nelle prossime settimane. All’andata coi giallorossi ebbe la meglio Mourinho (3 a 1), mentre contro Allegri allo Stadium la Fiorentina capitolò sul finale a causa del gol di Cuadrado.