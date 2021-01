La Fiorentina punta un attaccante brasiliano: “Se i viola sono interessati a me sono felice”

Sul taccuino di Daniele Pradè potrebbe esser entrato anche Arthur Cabral, centravanti brasiliano in forza al Basilea. Cabral ha rilasciato una intervista a esportenewsmundo.com.br parlando anche del futuro: “Adesso sono concentrato sul Basilea e sto facendo del mio meglio.

Sono sicuro che le cose andranno per il meglio. Sono felice se ci sarà l’interesse per me da parte della Fiorentina o di qualsiasi altra squadra.

Ho un contratto con il Basilea e continuerò a dare il massimo. Il futuro appartiene a Dio”.

Cabral è un classe 1998 ed è arrivato in terra svizzera dal Palmeiras a metà 2019.