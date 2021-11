“La Fiorentina può ambire a vincere la Coppa Italia. Commisso ha dato l’idea di una società importante e il centro sportivo ne è la prova”

L’ex centrocampista di Fiorentina e Bologna Christian Amoroso intervistato da Footballnews24.it ha dichiarato: “La Fiorentina ormai da diversi anni vive una situazione differente, con un target leggermente più alto, ma che non ha portato ai risultati sperati. Quest’anno con Italiano la musica sembra cambiata, ha modificato lo stile di gioco della squadra e i numeri parlano a suo favore. Sono molto contento per entrambe. Commisso ha dato l’idea di una società importante, che vuole investire nel futuro, e il centro sportivo ne è la prova. Nel calcio di oggi è fondamentale avere strutture moderne e adeguate. Lavorare bene con il settore giovanile è molto importante, soprattutto se si vuole ambire a sfornare qualche giovane prospetto, e finalmente alcune società stanno ritornando a puntarci. Avere una società solida, come quella della Fiorentina, fa la differenza”.

Poi su Vlahovic ha aggiunto: “Se andrà via a gennaio oppure no è difficile da dire, sarebbe come lanciare una moneta. La cosa importante è che diano il massimo l’uno per l’altro, poi se si riesce ad arrivare a un compromesso sino a fine stagione meglio ancora. Spesso in queste situazioni si rischia di arrivare a uno scontro, che non fa bene a nessuno, invece loro la stanno gestendo bene. Vlahovic quasi sicuramente andrà via, che sia a gennaio o in estate, in questo momento, è il male minore. L’importante è che diano tutti il massimo sino alla fine del loro rapporto”.

Infine sugli obiettivi della squadra di Italiano, Amoroso ha concluso: “La Fiorentina può ambire a vincere la Coppa Italia. Stiamo parlando comunque di un trofeo importante, che ti da prestigio, e poi vincere una coppa è sempre bello. Se le big del nostro campionato dovessero andare avanti in Europa potrebbero decidere di risparmiare energie in Coppa Italia, e questo sarebbe un grande vantaggio per la Fiorentina. Credo che sia un trofeo alla loro portata, poi dipende molto anche dalle circostanze e da quanto si impegneranno le altre squadre”.