“La Fiorentina può arrivare in Champions League. Il modus operandi è lo stesso del Milan”

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio, investendo sulla Fiorentina in vista della prossima stagione: “I viola possono essere una sorpresa più di quanto non lo siano stati l’anno scorso. Secondo me potrebbero arrivare anche tra le prime quattro, e quindi in Champions League“.

E poi ha aggiunto: “Il lavoro di Italiano è mirato e a lungo termine, mi ricorda quello del Milan. La società viola si sta muovendo bene, con acquisti oculati e di qualità, proprio come i rossoneri che tengono un profilo basso e poi raggiungono risultati”.