L’ex calciatore della Fiorentina Mario Faccenda ha parlato così a Radio Sportiva: “Il club viola viene da un cambio in panchina, e per quanto riguarda il match contro il Genoa, può avere anche difficoltà all’interno dell’ambiente. Per me la Fiorentina ha una squadra da medio-alta classifica, queste situazioni possono essere pericolose. In questo momento ci possono essere perplessità e paure ma credo che al 99% sia salva”.